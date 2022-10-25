تغطية الأفراد لاكتتاب شركة الحفر العربية بنسبة 816.45%

أعلنت شركة "إتش إس بي سي "العربية السعودية وشركة الأهلي المالية وشركة غولدمان ساكس العربية السعودية بصفتهم المستشارين الماليين ومديري سجل الاكتتاب ومتعهدي التغطية، بالإضافة إلى شركة "إتش إس بي سي" العربية السعودية بصفتها مدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة الحفر العربية عن إتمام عملية الطرح لشريحة الأفراد وتخصيص 5 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، بنسبة تخصيص بلغت 0.9534% على أساس تناسبي.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنه تم تغطية الاكتتاب بنسبة 816.45 %، فيما بلغت قيمة الطلبات للأفراد نحو 2.18 مليار ريال.

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وأضافت أنه تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بداية من الطلبات الأعلى بواقع سهم واحد لكل طلب حتى نفاذها.

وكانت هيئة السوق المالية، وافقت في 29 يونيو 2022، على طلب الشركة طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام وبما يعادل 26.7 مليون سهم.

ويتألف طرح الشركة المكون إجمالاً من 26.7 مليون سهم، من طرح ثانوي نسبته 19.89% من إجمالي رأس مال الشركة من خلال بيع 17.7 مليون سهم من المساهمين الحاليين في "الحفر العربية"، وهما شركة التصنيع وخدمات الطاقة "طاقة"، وسيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس إيه، إضافة إلى طرح أولي نسبته 10.11% من خلال إصدار 9 ملايين سهم جديد.

وكان الاكتتاب المخصص للمؤسسات، انتهى الأسبوع الماضي، حيث تمت تغطية الطرح ﺑ61 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة خلال عملية بناء سجل الأوامر 162 مليار ريال.