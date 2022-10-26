أسهم اليابان تغلق عند أعلى مستوى في 7 أسابيع

ارتفعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق لثالث يوم على التوالي، اليوم الأربعاء، لكن المكاسب كانت محدودة وسط تراجع في العقود الأميركية الآجلة ومع حذر المستثمرين المحليين من نتائج أعمال ضعيفة على غير المتوقع من شركات تكنولوجيا عملاقة مثل ألفابت ومايكروسوفت.

صعد مؤشر نيكاي 0.67% وسجل ما يزيد عن 27500 نقطة للمرة الأولى منذ 20 سبتمبر. وتراجع قليلا خلال الجلسة لينهي اليوم عند 27432 نقطة بما يمثل أعلى إغلاق فيما يقرب من سبعة أسابيع.

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وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.58%.

كان سهم دنكا الأفضل أداء على نيكاي وقفز 6.37%، بعد أن أعلنت الشركة المصنعة للمنتجات الكيماوية نتائجها قائلة إنها تعتزم نقل وحدتها للأسمنت إلى شركة أخرى.

وتكبدت شركات الشحن أكبر خسائر على المؤشر، كما تراجع سهم توشيبا 1.66%، بعد أن ذكرت وكالة كيودو للأنباء أن الكونسورتيوم الذي يعتزم شراء عملاق التكنولوجيا سيفوت على الأرجح الموعد النهائي للحصول على قروض لإتمام الصفقة.