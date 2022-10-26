إرنست ويونغ: 7 اكتتابات في المنطقة بصدارة السعودية تجمع 1.5 مليار دولار بالربع الثالث

أظهر تقرير من إرنست ويونغ (EY) حول نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، زيادة بنسبة 288% في عدد الشركات التي تم إدراج أسهمها للتداول في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، على أساس سنوي، في صفقات جمعت 14.7 مليار دولار، بارتفاع كبير قدره 550% في قيمة الصفقات مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.

وبحسب التقرير، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت تسجيل 7 اكتتابات أولية خلال الربع الثالث من عام 2022، جمعت عائدات إجمالية بلغت نحو 1.5 مليار دولار، ليرتفع العدد الإجمالي للاكتتابات التي شهدتها المنطقة منذ بداية العام وحتى تاريخه إلى 31 اكتتاباً.

مادة اعلانية

وهيمنت السعودية على نشاط عمليات الإدراج في الربع الثالث من عام 2022 مع اكتتابين عامين في السوق الرئيسية "تداول"، وثلاثة اكتتابات عامة في "نمو" السوق الموازي، جمعت عائدات إجمالية بقيمة 490 مليون دولار.

وكان اكتتاب شركة الآمار الغذائية هو الأكبر في هذا الربع، مع عائدات بلغت 326 مليون دولار، وتم تجاوز الاكتتاب حوالي 48 مرة.

كما جمعت شركة نقي للمياه عائدات بقيمة 110 مليون دولار وتم تجاوز اكتتابها بأكثر من 30 مرة. أما الاكتتابات الثلاثة الأخرى في "نمو" السوق الموازية، فكانت لشركة نت وركرس السعودية للخدمات، والشركة الدولية للموارد البشرية، وشركة نبع الصحة للخدمات الطبية، وجمعت عائدات إجمالية بنحو 54 مليون دولار.

وتمكنت شركة سالك، المشغل الحصري لبوابة التعرفة المرورية في دبي بالإمارات، من جمع أكثر من 1 مليار دولار، في أكبر اكتتاب عام تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الثالث، ورابع أكبر اكتتاب في المنطقة منذ بداية العام وحتى تاريخه. وتجاوز الاكتتاب أكثر من 49 مرة عبر جميع الشرائح بإجمالي طلب بلغت قيمته 50.2 مليار دولار.

كما عاد نشاط الاكتتابات العامة إلى المغرب لأول مرة منذ العام الماضي، من خلال اكتتاب شركة ديستي تكنولوجيز المغربية لتكنولوجيا المعلومات، والذي جمع نحو 17 مليون دولار في بورصة الدار البيضاء.

وذكر التقرير، أن نشاط صفقات الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يزال يمضي في اتجاه معاكس للاتجاهات العالمية، حيث استمر نشاط الصفقات التي تم تنفيذها والصفقات المرتقبة في الحفاظ على زخمه على الرغم من ضعف المعنويات العالمية.

وعلى الصعيد العالمي، تم تسجيل 992 اكتتاباً منذ بداية العام وحتى الآن، جمعت عائدات بقيمة 146 مليار دولار، بانخفاض كبير نسبته 44% في عدد الاكتتابات و57% في عائداتها، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وذلك على خلفية استمرار تحديات الاقتصاد الكلي المتزايدة، وعدم اليقين في السوق، وزيادة التقلبات، وانخفاض أسعار الأسهم العالمية.