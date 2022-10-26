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سعر الذهب

سعر الذهب يتعافى مع تراجع الدولار بعد رهانات على وتيرة رفع الفائدة

بيانات أميركية ضعيفة غذت التكهنات بشأن توجه أقل تشدداً في السياسة النقدية من المركزي الأميركي

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأميركية وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ من وتيرة رفع أسعار الفائدة.

زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% مسجلا 1663.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0644 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1667.10 دولار للأوقية، بحسب "رويترز".

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وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات مع تغذية بيانات أميركية ضعيفة للتكهنات بشأن توجه أقل تشددا في السياسة النقدية من المركزي الأميركي، بينما لامس مؤشر الدولار أقل مستوى منذ الخامس من أكتوبر مما زاد من جاذبية المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.1% مسجلة 19.56 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.9% إلى 922.90 دولار للأوقية، كما صعد البلاديوم 2.1% إلى 1963.81 دولار.

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