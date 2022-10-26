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بورصة نيويورك (رويترز)
بورصة نيويورك (رويترز)
وول ستريت

خسائر في الأسهم الأميركية بعد نتائج مخيبة لعمالقة التكنولوجيا

مؤشر ناسداك الذي يضم شركات تكنولوجيا كبرى، بدأ التعاملات على تراجع بنحو 2%

دبي - العربية.نت
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بدأ مؤشر ناسداك الأميركي الذي يضم شركات تكنولوجيا كبرى، التعاملات على تراجع بنحو 2% اليوم الأربعاء، إذ تسببت نتائج مالية مخيبة للآمال وتحذيرات من مايكروسوفت وألفابت، في خسائر لشركات كبرى برؤوس أموال ضخمة وزادت من مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 98.30 نقطة، أي 0.31%، مسجلا 31738.44 عند الفتح.

وافتتح مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الجلسة على تراجع بمقدار 33.14 نقطة، أي 0.86%، مسجلا 3825.97 نقطة.

وهبط مؤشر ناسداك المجمع 230.10 نقطة، أي 2.05%، مسجلا 10969.02 نقطة، بحسب "رويترز".

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