خسائر في الأسهم الأميركية بعد نتائج مخيبة لعمالقة التكنولوجيا

بدأ مؤشر ناسداك الأميركي الذي يضم شركات تكنولوجيا كبرى، التعاملات على تراجع بنحو 2% اليوم الأربعاء، إذ تسببت نتائج مالية مخيبة للآمال وتحذيرات من مايكروسوفت وألفابت، في خسائر لشركات كبرى برؤوس أموال ضخمة وزادت من مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 98.30 نقطة، أي 0.31%، مسجلا 31738.44 عند الفتح.

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وافتتح مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الجلسة على تراجع بمقدار 33.14 نقطة، أي 0.86%، مسجلا 3825.97 نقطة.

وهبط مؤشر ناسداك المجمع 230.10 نقطة، أي 2.05%، مسجلا 10969.02 نقطة، بحسب "رويترز".