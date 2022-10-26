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سوق السعودية تغلق على انخفاض متأثرة بنتائج مخيبة لشركات

هبطت بواقع 1.46%

دبي - العربية.نت
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أغلق مؤشر السوق السعودية اليوم الأربعاء، على هبوط بواقع 1.46%، ليصل إلى 11798.8 نقطة، متأثراً بنتائج مخيبة للآمال لبعض الشركات.

هبط سهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو 1.8%، وسابك وكيمانول للبتروكيماويات 2.7%.

كما نزل سهم ينساب للبتروكيماويات بعد أن أعلنت اليوم الأربعاء تسجيل خسائر قدرها 61 مليون ريال في الربع الثالث، مقابل أرباح قدرها 180 مليون ريال قبل عام.

وفي قطاع البنوك، هبط سهم مصرف الراجحي 1.7%، وبنك الرياض 3.9%، والسعودي الفرنسي 3.7%.

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