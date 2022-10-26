اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بيتكوين
بيتكوين
بيتكوين

عودة قوية لعملة "بيتكوين".. سعرها سجل مكاسب 7% في يومين

استفادت من تكهنات حول قرب الفيدرالي من تخفيف وتيرة الزيادات في أسعار الفائدة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استعادت عملة بيتكوين مسارها الموسمي حيث اعتادت الصعود في أكتوبر، وسط تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي يقترب من تخفيف وتيرة الزيادات في أسعار الفائدة.

قفزت أكبر عملة مشفرة بنسبة 7٪ تقريبًا في اليومين الماضيين، وارتفعت بمقدار مماثل خلال الشهر الجاري حتى الآن. ولا يزال ذلك أقل من متوسط ​​مكاسب بنسبة 22٪ في أشهر أكتوبر خلال العقد الماضي، وفقًا للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".

عززت بعض التعليقات الأخيرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي جنبًا إلى جنب مع البيانات الاقتصادية الأميركية المتباينة، الرهانات على التباطؤ في التشديد النقدي الذي أدى إلى تراجع الأصول الخطرة في العام 2022.

سعر الذهب يتعافى مع تراجع الدولار بعد رهانات على وتيرة رفع الفائدة أسواق المال سعر الذهب سعر الذهب يتعافى مع تراجع الدولار بعد رهانات على وتيرة رفع الفائدة

وتتضح توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي في تراجع الدولار هذا الأسبوع. في الوقت نفسه، فإن معامل الارتباط لمدة 60 يومًا بين بيتكوين ومقياس الدولار هو الأكثر سلبية على الإطلاق.

صعدت عملة بيتكوين بأكثر من 2٪ لتتداول عند حوالي 20700 دولار اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا في لندن، بينما أضافت إيثر التي تحل في المرتبة الثانية 4٪ إلى ما يقرب من 1540 دولارًا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
روسيا تراهن على مجموعة فاغنر للسيطرة على باخموت الاستراتيجية روسيا تراهن على مجموعة فاغنر للسيطرة على باخموت الاستراتيجية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط