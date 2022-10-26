عودة قوية لعملة "بيتكوين".. سعرها سجل مكاسب 7% في يومين

استعادت عملة بيتكوين مسارها الموسمي حيث اعتادت الصعود في أكتوبر، وسط تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي يقترب من تخفيف وتيرة الزيادات في أسعار الفائدة.

قفزت أكبر عملة مشفرة بنسبة 7٪ تقريبًا في اليومين الماضيين، وارتفعت بمقدار مماثل خلال الشهر الجاري حتى الآن. ولا يزال ذلك أقل من متوسط ​​مكاسب بنسبة 22٪ في أشهر أكتوبر خلال العقد الماضي، وفقًا للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".

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عززت بعض التعليقات الأخيرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي جنبًا إلى جنب مع البيانات الاقتصادية الأميركية المتباينة، الرهانات على التباطؤ في التشديد النقدي الذي أدى إلى تراجع الأصول الخطرة في العام 2022.

وتتضح توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي في تراجع الدولار هذا الأسبوع. في الوقت نفسه، فإن معامل الارتباط لمدة 60 يومًا بين بيتكوين ومقياس الدولار هو الأكثر سلبية على الإطلاق.

صعدت عملة بيتكوين بأكثر من 2٪ لتتداول عند حوالي 20700 دولار اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا في لندن، بينما أضافت إيثر التي تحل في المرتبة الثانية 4٪ إلى ما يقرب من 1540 دولارًا.