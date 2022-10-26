نتائج كبرى شركات التكنولوجيا تضغط على الأسهم الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن أعلى مستوياتها في شهر، وقادت أسهم شركات التكنولوجيا الخسائر بعد أن زادت نتائج مخيبة للآمال من كبرى الشركات في وول ستريت من مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي.

هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 0719 بتوقيت غرينتش. وكان المؤشر قد سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى في شهر بدفعة من آمال بأن البنك المركزي الأميركي قد يهدئ من وتيرة رفع أسعار الفائدة، وفق "رويترز".

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جاءت أكبر الخسائر في قطاع شركات التكنولوجيا الذي انخفض 1.7%، بعد نتائج مخيبة للآمال من شركات تكنولوجيا كبرى في وول ستريت من بينها ألفابت ومايكروسوفت.

كما هبط سهم إيه.إس.إم إنترناشونال 8.7%، بعد أن قالت الشركة الهولندية لأشباه الموصلات إنها تتوقع أن تؤثر قيود أميركية جديدة على الصادرات سلباً وبشكل قوي على مبيعاتها في الصين.