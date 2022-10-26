اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أسهم أوروبا مناسبة
بورصة فرانكفورت
الأسهم الأوروبية

نتائج كبرى شركات التكنولوجيا تضغط على الأسهم الأوروبية

أداء مخيب للآمال من عمالقة وول ستريت من بينهم ألفابت ومايكروسوفت

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن أعلى مستوياتها في شهر، وقادت أسهم شركات التكنولوجيا الخسائر بعد أن زادت نتائج مخيبة للآمال من كبرى الشركات في وول ستريت من مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي.

هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 0719 بتوقيت غرينتش. وكان المؤشر قد سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى في شهر بدفعة من آمال بأن البنك المركزي الأميركي قد يهدئ من وتيرة رفع أسعار الفائدة، وفق "رويترز".

جاءت أكبر الخسائر في قطاع شركات التكنولوجيا الذي انخفض 1.7%، بعد نتائج مخيبة للآمال من شركات تكنولوجيا كبرى في وول ستريت من بينها ألفابت ومايكروسوفت.

مبيعات "ألفابت" الضعيفة تثير مخاوف التضخم عبر قطاع الإعلانات الرقمية شركات غوغل مبيعات "ألفابت" الضعيفة تثير مخاوف التضخم عبر قطاع الإعلانات الرقمية

كما هبط سهم إيه.إس.إم إنترناشونال 8.7%، بعد أن قالت الشركة الهولندية لأشباه الموصلات إنها تتوقع أن تؤثر قيود أميركية جديدة على الصادرات سلباً وبشكل قوي على مبيعاتها في الصين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
روسيا تراهن على مجموعة فاغنر للسيطرة على باخموت الاستراتيجية روسيا تراهن على مجموعة فاغنر للسيطرة على باخموت الاستراتيجية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط