اكتتاب "العرض المتقن".. تحديد سعر الطرح بـ 185 ريالاً للسهم

أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية، للطرح العام لشركة العرض المتقن للخدمات التجارية عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بــ 185ريالا سعوديا للسهم الواحد، وبنسبة تغطية بلغت 61.4 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

وقالت السعودي الفرنسي كابيتال، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الجهات المشاركة قد اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها 4.5 مليون سهم عادي تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

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وأضافت أنه مع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، فإنه وكمرحلة ثانية سيتم تخصيص 450 ألف سهم عادي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

وقالت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، بصفتها مدير الاكتتاب، إنها أتمت مع الجهات المستلمة وهي البنك السعودي الفرنسي، بنك الرياض، والبنك العربي الوطني كافة الاستعدادات اللازمة لتلقي طلبات اكتتاب المستثمرين من شريحة الأفراد الذي سيكون لمدة يوم واحد فقط بتاريخ 1 نوفمبر 2022.

كانت شركة السعودي الفرنسي كابيتال مدير الاكتتاب للطرح العام الأولي لشركة العرض المتقن للخدمات التجارية، قد أعلنت عن تحديد النطاق السعري للطرح بين 165 و185 ريالا للسهم.

وتعمل "العرض المتقن" في خدمات تقنية المعلومات والاتصالات، ويبلغ رأسمالها 150 مليون ريال.