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الدولار الأميركي والين الياباني
الدولار الأميركي والين الياباني
عملات أجنبية

الدولار يصعد في تعاملات متقلبة ومكاسب للين قبل قرار المركزي

العديد من المستثمرين يتوقعون تطبيق زيادة أقل في أسعار الفائدة الأميركية في ديسمبر

سنغافورة، لندن -رويترز
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ارتفع الدولار اليوم الخميس، بعد أن هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ شهر في تعاملات متقلبة قبيل رفع متوقع لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.

في غضون ذلك، اكتسب الين بعض القوة قبل قرار لبنك اليابان بشأن السياسة النقدية غداً الجمعة، حيث ارتفع إلى 145.11 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر.

وانخفض الدولار بشكل حاد في الأيام الأخيرة، مع تحسن معنويات المستثمرين في ظل مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يفكر في إبطاء وتيرة زيادة أسعار الفائدة في ديسمبر.

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ووصل اليورو اليوم الخميس إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر عند 1.0094 دولار، قبل أن يعكس مساره. وانخفض في آخر التداولات 0.13% إلى 1.0066 دولار قبل قرار البنك المركزي الأوروبي.

ومن المتوقع أن يرفع البنك سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 1.5%، وهو أعلى مستوى له منذ 13 عاماً.

ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات بنسبة 0.16%، إلى 109.73، بعد أن ارتد عن انخفاضه إلى أدنى مستوى له منذ شهر عند 109.53 في وقت سابق من اليوم الخميس. وانخفض الجنيه الإسترليني 0.27% إلى 1.1596 دولار.

كما صعد الين في أحدث التعاملات 0.52% أمام الدولار إلى 145.67. وشهد الين تداولات متقلبة بعدما أثير عن تدخل الحكومة لدعمه يومي الجمعة والاثنين.

لا تزال الأسواق تتوقع رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى الأسبوع المقبل، على الرغم من أن العديد من المستثمرين يتوقعون تطبيق زيادة أقل في ديسمبر.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.18% إلى 0.6483 دولار أميركي، حيث أدت بيانات تضخم مرتفعة إلى زيادة الضغوط على البنك المركزي الأسترالي لرفع أسعار الفائدة بحدة أكبر.

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