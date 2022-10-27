بعد سلسلة مكاسب استمرت 3 جلسات.. "ستاندرد آند بورز" يغلق منخفضاً

أنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500، سلسلة مكاسب استمرت ثلاث جلسات ليتراجع يوم الأربعاء، حيث فاقمت النتائج القاتمة لبعض الشركات المخاوف المتزايدة من التباطؤ الاقتصادي العالمي.

لكن هذه المخاوف، جنبا إلى جنب مع رفع أسعار الفائدة بأقل من المتوقع من بنك كندا، واصلت دعم الآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) قد يفكر في تخفيف حجم رفع أسعار الفائدة بعد اجتماع السياسة النقدية في 1-2 نوفمبر.

مادة اعلانية

وأنهى مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك التعاملات على انخفاض، متأثرين بأسهم التكنولوجيا بعد نتائج مايكروسوفت وألفابت، حيث سجل سهما الشركتين هبوطا حادا عند الإغلاق.

ووفقا لبيانات أولية، تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 28.89 نقطة أو 0.75% ليغلق عند 3830.22 نقطة، بينما خسر ناسداك الجمع 229.67 نقطة بما يعادل 2.05% إلى 10969.45 نقطة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 3.49 نقطة أو 0.01% إلى 31840.23 نقطة.