بورصة مصر تقفز 2.53% مع زيادة سعر الفائدة وتحريك سعر الصرف

قفزت مؤشرات البورصة المصرية، اليوم الخميس، مع قرار المركزي المصري برفع الفائدة بواقع 2% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، وتحريك سعر الصرف.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 2.53% متجاوزاً مستوى 10800 نقطة إلى 10819.74 نقطة، وزاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.73% إلى 2242.13 نقطة.

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وبعد دقائق من بداية التعامل بلغت قيمة السيولة 257 مليون جنيه بحجم تداولات 77.7 مليون سهم من خلال 6.8 ألف صفقة مُنفذة.

وارتفع عدد 50 شركة بينما تراجع أسهم 4 شركات فقط واستقر نحو 98 سهما.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافي شراء بنحو 1.7 مليون جنيه و2.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 4.6 مليون جنيه.

كان البنك المركزي المصري، قد أعلن اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة في قرار لجنة السياسة النقدية باجتماع استثنائي، قام فيه برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.

وقرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة (الائتمان والخصم) بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.

وقال البنك المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.