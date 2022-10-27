سوق السعودية تنهي الأسبوع على تراجع.. و"أبوظبي" تقترب من مستوى تاريخي

اقترب مؤشر سوق أبوظبي في تداولات اليوم الخميس، من مستوى مرتفع قياسي، حيث قفز المؤشر 2.1% إلى 10296 نقطة قرب أعلى مستوى سجله في 12 أغسطس من هذا العام.

وارتفع سهم ملتي بلاي، وهي وحدة تابعة للشركة العالمية القابضة، 8.2%، إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، قبل إعلان أرباحها. وارتفعت أسهم المدينة العالمية للخدمات الإنسانية 4.1%.

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وأغلق المؤشر الرئيسي في السعودية على انخفاض 0.8%، مع تراجع سهم رتال للتطوير العقاري 4.3%، والبنك الأهلي السعودي 6.3%.

وأعلن البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة، اليوم الخميس، عن مشاركته في عملية زيادة رأس المال لمجموعة كريدي سويس، وعن التزامه باستثمار ما يصل إلى 1.5 مليار فرنك سويسري (1.52 مليار دولار) لشراء حصة 9.9% من المجموعة.

وارتفع مؤشر دبي 0.6% مع صعود سهم إعمار العقارية 1.6%، وسهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 1.1%، بعد ارتفاع صافي أرباحه 51%.

وتقدم المؤشر القطري 0.5% منهياً سلسلة خسائر امتدت أربع جلسات، فيما تقدم سهم الملاحة القطرية 5.4%. مع ذلك، سجل المؤشر خسارة أسبوعية بواقع 3.1%، وهو ثالث انخفاض أسبوعي له.

من ناحية أخرى، تراجعت شركة قطر للتأمين 6.3% بعد أن تحولت الشركة إلى الخسارة في الأشهر التسعة الأولى من العام بقيمة 130.7 مليون ريال (35.91 مليون دولار)، من أرباح قدرها 498.2 مليون ريال قبل عام.

خارج منطقة الخليج، قفز مؤشر الأسهم القيادية في مصر 4.9%، مسجلاً أكبر مكاسبه خلال اليوم منذ أوائل أغسطس، مدعوماً بارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 9.2%.

وقال صندوق النقد الدولي إنه توصل مع مصر إلى اتفاق تمويل بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهراً. وقال البنك المركزي المصري إنه سيطرح سلسلة من الأدوات الجديدة، منها مقايضة العملات والعقود الآجلة، للسماح للبنوك بقدر أكبر من المرونة في تداول العملات.

كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، قائلاً إنه يهدف إلى تثبيت توقعات التضخم واحتواء ضغوط الطلب.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس الوزراء المصري إن بلاده تعتزم منح إعفاءات ضريبية على الدخل للشركات بما قد يصل إلى 55% بالنسبة لبعضها.

وقال فادي رياض كبير محللي السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كابكس دوت كوم، إن السوق المصرية ارتفعت بشكل ملحوظ مع عودة المستثمرين الدوليين إلى حد ما.

وأضاف وفق ما نقلته "رويترز": "يمكن للسوق أن تجد المزيد من الدعم من أداء القطاع المصرفي القوي".

وساهمت مكاسب اليوم في الحد من الخسائر التي تكبدها المؤشر منذ بداية العام إلى 7.3%.