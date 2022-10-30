انتهاء اكتتاب الأفراد في 21.9 مليون سهم من طرح "مرافق".. اليوم

تنتهي اليوم الأحد في الساعة 5 مساءً مرحلة اكتتاب الأفراد في طرح شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع "مرافق" عدد 21.92 مليون سهم عادي تمثل نسبة 30% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

كانت مرحلة اكتتاب الأفراد قد بدأت يوم الأربعاء الموافق 26 أكتوبر 2022. وتحدد سعر الطرح النهائي بـ46 ريالا للسهم الواحد.

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وحددت "مرافق" الجهات المستلمة للاكتتاب بنوك الرياض والسعودي البريطاني "ساب" والبنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي والبنك السعودي الفرنسي.

وتمت تغطية اكتتاب المؤسسات بعدد 59 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. وجرت التغطية وفقا لتسعير السهم بالحد الأقصى البالغ 46 ريالا وبإجمالي 3.3 مليار ريال.

كانت "مرافق" قد حددت النطاق السعري للطرح للشركة بين 41 و46 ريالا للسهم.

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وتتمثل عملية الطرح في نحو 73 مليون سهم عادي، وهو ما يمثل 29.24%، من رأس المال المصدَر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل المساهمين الكبار، والذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة، وهم الهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" وشركة أرامكو السعودية للطاقة "سابكو" وهم "المساهمون البائعون".