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مصرف الراجحي
مصرف الراجحي
سوق السعودية

مصرف الراجحي يطرح صكوكاً من الشريحة الأولى للاكتتاب العام بعائد ربع سنوي

بعائد يبلغ نسبة 5.5% ثابتة سنوياً

دبي - العربية.نت
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أعلن مصرف الراجحي، اليوم الأحد، عن بدء الطرح والاكتتاب في صكوك من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي بعائد يبلغ نسبة 5.5% ثابتة سنوياً تدفع على أساس ربع سنوي.

وقال المصرف في بيان على تداول السعودية اليوم، إنه تم تحديد قيمة الإصدار بشكل مبدئي بـ 4 مليارات ريال سعودي، علمًا بأنه سيتم تحديد قيمة الإصدار بشكل نهائي بعد الانتهاء من فترة الطرح بناءً على ظروف السوق في ذلك الحين.

وأضاف أن نهاية الطرح 10 نوفمبر 2022، وسعر طرح الصك 1000 ريال.

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وأوضح أن الحد الأدنى للاكتتاب 5 صكوك، بقيمة اسمية تبلغ 5000 ريال سعودي، وسيتم طرح الصكوك للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يحق لهم الاكتتاب في الصكوك سواء داخل المملكة العربية السعودية أو في أي ولاية قضائية يكون فيها طرح الصكوك نظاميًا.

وتابع :"يجب على المستثمرين من المؤسسات الراغبين في شراء الصكوك تقديم نموذج طلب شراء المستثمر مكتمل بشكل صحيح إلى المتعامل أو المتعاملين".

وقال المصرف إنه فيما يتعلق بالمستثمرين الأفراد، يجب عليهم تقديم نموذج طلب شراء المستثمر مكتمل بشكل صحيح إلى الجهات المستلمة من خلال الوسائل المتاحة لدى الجهات المستلمة، بما في ذلك عبر الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي للجهات المستلمة.

وأضاف تتمثل الجهات المستلمة بكل من مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي ومصرف الإنماء والبنك العربي الوطني والبنك السعودي الفرنسي والجزيرة كابيتال وبنك الرياض وبنك البلاد.

وأشار إلى أن شراء المستثمرين للصكوك يخضع لاستيفاء الشروط والأحكام الواردة في نموذج طلب شراء المستثمر ونشرة الإصدار الأساسية.

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