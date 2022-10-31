افتتاح سهم "بيانات" على ارتفاع 300% في أول يوم له في بورصة أبوظبي

افتتح سهم "بيانات" على ارتفاع 300% في أول يوم تداول له في سوق أبوظبي.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الاثنين، إدراج نحو 22% من أسهم شركة "بيانات"، المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي الجغرافية، وتم تحديد سعر الطرح عند 1.10 درهم للسهم العادي بقيمة إجمالية للطرح تبلغ نحو 628 مليون درهم.

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وبلغ إجمالي الطلب على الطرح 57.5 مليار درهم، ما يشكل نحو 90 ضعفاً. وستكون شركة "بيانات" الأولى من نوعها التي تدرج في أسواق الأسهم بالمنطقة.