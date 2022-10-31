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سوق أبوظبي (رويترز)
سوق أبوظبي
سوق أبوظبي

افتتاح سهم "بيانات" على ارتفاع 300% في أول يوم له في بورصة أبوظبي

دبي - العربية.نت
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افتتح سهم "بيانات" على ارتفاع 300% في أول يوم تداول له في سوق أبوظبي.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الاثنين، إدراج نحو 22% من أسهم شركة "بيانات"، المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي الجغرافية، وتم تحديد سعر الطرح عند 1.10 درهم للسهم العادي بقيمة إجمالية للطرح تبلغ نحو 628 مليون درهم.

وبلغ إجمالي الطلب على الطرح 57.5 مليار درهم، ما يشكل نحو 90 ضعفاً. وستكون شركة "بيانات" الأولى من نوعها التي تدرج في أسواق الأسهم بالمنطقة.

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