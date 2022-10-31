الدولار يعوض بعض خسائر الأسبوع الماضي مع توقع استمرار رفع أسعار الفائدة

ارتفع الدولار، اليوم الإثنين، بعد أن أشارت بيانات قوية للإنفاق الاستهلاكي إلى استمرار ضغط التضخم الأساسي مما أدى إلى الحد من الرهان على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يشير إلى تباطؤ في زياداته الجريئة في أسعار الفائدة.

وارتفع الدولار مقابل الين 0.44% إلى 148.08، حيث ساعده بشكل خاص قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة المنخفضة بشدة يوم الجمعة وتصريحات محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا التي لا تزال حذرة في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة في دول أخرى.

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وصعد الدولار على نطاق واسع في التعاملات الآسيوية المبكرة، وارتفع أكثر من 0.2% مقابل الدولار النيوزيلندي والجنيه الإسترليني.

وعوض الدولار بعض خسائر الأسبوع الماضي بعد تراجعه على أمل احتمال أن يغير مجلس الاحتياطي الاتحادي مساره.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة، أن الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة ارتفع أكثر من المتوقع في سبتمبر في الوقت الذي استمرت فيه ضغوط التضخم الأساسية.

ومن المتوقع أن يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس أخرى بعد اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع، عندما يعلن صانعو السياسة قرارهم يوم الأربعاء.

وانخفض اليورو 0.09% إلى 0.99595 دولار، لكنه اتجه أيضا نحو تحقيق أول مكاسب شهرية منذ مايو تتجاوز 1%.

وقالت محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، كارول كونغ، إن "اليورو استفاد أيضا من الانخفاض الحاد الأخير في أسعار الغاز، على الرغم من أنني أشك في استمرار ذلك".

وانخفض مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات 0.02% إلى 110.79، لكنه كان بعيدا عن أدنى مستوى له وصل إليه منذ شهر عند 109.53 والذي سجله الأسبوع الماضي.