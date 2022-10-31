هيئة السوق توافق على الطرح المزدوج لـ30% من أسهم أمريكانا في السعودية والإمارات

وافقت هيئة السوق المالية السعودية، على طلب الطرح العام الأولي المزدوج المقدم من شركة أمريكانا للمطاعم العالمية "بي إل سي"، والمتزامن في السعودية والإمارات.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، إن الطرح المزدوج من خلال تسجيل أسهمها وطرح 2.527 مليار سهماً تمثل 30% من إجمالي أسهمها.

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وأضافت أنه سوف يتم الكشف عن نشرة الإصدار ونشرة الإصدار المكملة قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

وأشارت إلى أن نشرة الإصدار ونشرة الإصدار المكملة ستحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

وذكرت الهيئة أن هذا الطرح المزدوج يعد الأول من نوعه في السوق المالية السعودية، وأن قرار الاكتتاب في الشركات الأجنبية قد ينطوي على مخاطر عالية تتطلب الاطلاع على عدد من التنظيمات والتعليمات المرتبطة بالسوق المالية السعودية وسوق أبوظبي للأرواق المالية.

وتابعت: "يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار ونشرة الإصدار المكملة، واللتين تحتويان على معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل مخاطره المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار ونشرة الإصدار المكملة، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له".

وأوضحت أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية، بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأفادت: "تعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة".