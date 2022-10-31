اليوم.. بدء الاكتتاب على أسهم "إمباور" في سوق دبي المالي

يشهد سوق دبي المالي، اليوم الإثنين، بدء فترة الاكتتاب على أسهم شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" من خلال طرح مليار سهم من أسهمها، والتي تشكل 10% من رأس مالها.

وتوزعت الأسهم المطروحة على شريحتين، إحداهما للأفراد وخصص لها 10% من الأسهم المطروحة، مقابل 90% للمستثمرين المحترفين.

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وسيخصص لكل مكتتب من الشريحة الأولى حد أدنى مضمون يساوي 1000 سهم.

وستنتهي الفترة المحددة للشريحة الأولى (الأفراد) يوم الإثنين في 7 نوفمبر المقبل، بينما تنتهي الفترة المحددة للشريحة والثانية (المستثمرين المحترفين)، الثلاثاء 8 نوفمبر.

ومن المتوقع إدراج أسهم الشركة في سوق دبي المالي يوم 16 نوفمبر 2022.

وكانت "إمباور" قالت في وقت سابق، إنها تعتزم توزيع أرباح تبلغ 850 مليون درهم بحد أدنى في كل من أول عامين ماليين بعد الطرح العام الأولي.

وأضافت: "بعد توزيع أكتوبر 2024، تتوقع الشركة توزيع أرباح مستدامة بما يتناسب مع نمو الأعمال".

ويتولى كل من سيتي بنك والإمارات دبي الوطني كابيتال وميريل لينش إنترناشونال دور المنسقين العالميين المشتركين، فيما تنضم المجموعة المالية هيرميس المصرية القابضة إليهم في إدارة الدفاتر.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"إمباور"، أحمد بن شعفار: "لدينا نحو 80 % من سوق دبي"، مضيفا أن الشركة تخطط للتوسع في الإمارات والسعودية وسلطنة عمان والبحرين ومصر.

وتعد "إمباور"، رابع كيان مرتبط بالدولة يسعى لإدراج أسهمه في بورصة دبي هذا العام، في برنامج يهدف إلى جذب اهتمام المستثمرين بالبورصة المحلية.