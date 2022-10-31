وول ستريت
وول ستريت تنتظر إشارات من الفيدرالي
توقعات بتخفيف المركزي الأميركي موقفه المتشدد بشأن التضخم
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افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تداولات اليوم الاثنين على انخفاض، في نهاية شهر هيمنت على جلساته تقارير أرباح متباينة وتوقعات بتخفيف مجلس الاحتياطي الفيدرالي موقفه المتشدد بشأن التضخم.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 107.53 نقطة، أو 0.33%، عند البدء إلى 32754.27 نقطة.
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وافتتح مؤشر ستاندر أند بورز 500 على هبوط بـ 19.21 نقطة، أو 0.49%، عند 3881.85 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع 74.02 نقطة، أو 0.67%، إلى 11028.43 نقطة، بحسب "رويترز".
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