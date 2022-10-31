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سوق دبي

"تعليم" الإماراتية تسعى لجمع 750 مليون درهم في اكتتاب عام أولي

تعتزم طرح 10% من أسهمها للمستثمرين الأفراد ابتداء من 10 نوفمبر

دبي - رويترز
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قالت مؤسسة تعليم لإدارة المدارس في دبي، اليوم الاثنين، إنها تخطط لجمع 750 مليون درهم (204.21 مليون دولار) في طرح عام أولي لتوسيع شبكة المدارس المتميزة.

وستطرح "تعليم" 10% من أسهمها للمستثمرين الأفراد ابتداء من 10 نوفمبر المقبل، و88% من أسهمها لمستثمرين محترفين في 17 نوفمبر مع توقع إدراجها في حوالي 29 نوفمبر، وقالت إن في نيتها طرح الوثيقة.

وأضافت في الوثيقة أنه سيتم تقديم 2% أخرى للموظفين المؤهلين والآباء المؤهلين.

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وذكرت "رويترز" في أبريل، أن الشركة تجري محادثات أولية مع البنوك بشأن تعويم محتمل.

وتأسست "تعليم"، وهي واحدة من أكبر مقدمي خدمات الطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي والثانوي، في عام 2004.

وأعلن نائب حاكم دبي، الشيخ مكتوم بن محمد، عن خطط في نوفمبر الماضي لإدراج 10 كيانات مرتبطة بالحكومة بالبورصة.

ووفقا لبيانات "رفينيتيف" فقد تم جمع أكثر من 15 مليار دولار من القوائم المدرجة في جميع أنحاء الخليج حتى الآن هذا العام.

وأظهرت البيانات أن السعودية لديها 24 اكتتابا أوليا جمعت 4.75 مليار دولار، بينما كان لدى الإمارات سبعة اكتتابات جمعت أكثر من 10 مليارات دولار.

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