أسعار الذهب ترتفع في ظل تراجع الدولار وعوائد السندات

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار الأميركي وعوائد السندات، على الرغم من أن الحذر ساد بين المستثمرين في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق توقعات بشأن السياسات ستصدر من اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي يمتد يومين ويبدأ في وقت لاحق اليوم.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.5% إلى 1641.43 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:48 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ 21 أكتوبر.

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وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1642.20 دولار للأونصة، بحسب "رويترز".

وتراجع مؤشر الدولار 0.4% مما عزز جاذبية الذهب للمشترين خارج الولايات المتحدة، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات أيضا.

وقال الشريك الإداري لدى "إس.بي.آي" لإدارة الأصول، ستيفن إينيس، إن التعليقات الصادرة في المؤتمر الصحافي الذي سيعقب اجتماع مجلس الاحتياطي ربما تحدد التحرك القادم للذهب في نطاق من 25 إلى 50 دولارا للذهب.

وفي نهاية الاجتماع بشأن السياسة النقدية الذي يمتد ليومين وينتهى الأربعاء، من المتوقع أن يقرر البنك المركزي زيادة رابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس لأسعار الفائدة، كما من المتوقع أن يثور جدلا في البنك بشأن موعد التحول صوب زيادات أقل.

وانخفضت أسعار الذهب نحو 12% منذ أن تجاوزت مستوى 2000 دولار للأونصة في مارس في الوقت الذي رفع فيه المركزي الأميركي الفائدة بوتيرة سريعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.9% إلى 19.50 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.8% إلى 932.99 دولار، فيما زاد البلاديوم 1.3% إلى 1865.40 دولار.