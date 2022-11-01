الأسهم الأوروبية تصعد بدعم من شركات الطاقة

استهلت الأسهم الأوروبية تداولات اليوم الثلاثاء على ارتفاع، إذ عززت أرباح شركة بي.بي أسهم قطاع الطاقة، كما دعمت الآمال في أن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل معنويات المستثمرين.

قفز مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1%، بحلول الساعة 0808 بتوقيت غرينتش، بعد أن أنهى أكتوبر عند أعلى مستوياته في أكثر من ستة أسابيع، بحسب "رويترز".

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وارتفعت أسهم قطاعي النفط والغاز 1.5%، مع صعود سهم بي.بي 0.1%، إذ أعلنت الشركة عن أرباح في الربع الثالث بواقع 8.15 مليار دولار متجاوزة التوقعات السابقة، وعن عمليات إعادة شراء أسهم أخرى بقيمة 2.5 مليار دولار.

وقفزت أسهم توتال إنرجيز 2.4%، إذ دعم ارتفاع أسعار النفط القطاع بشكل أوسع. وكانت شركتا بي.بي وتوتال إنرجيز من بين أكبر الرابحين على المؤشر الأوروبي.

تتأهب أسواق الأسهم العالمية لاجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين. ويتوقع المستثمرون زيادة بمقدار 75 نقطة أساس على سعر الإقراض غداً الأربعاء، لكن لا تزال هناك آمال بأن يعلن البنك المركزي عن زيادة أقل عند 50 نقطة أساس في ديسمبر.