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الدولار الأميركي (iStock)
الدولار الأميركي. (iStock)
الدولار

الدولار يتراجع من أعلى مستوى له في أسبوع مع تحسن الرغبة بالمخاطرة

قبل اجتماع الفيدرالي الأميركي المتوقع أن يرفع فيه أسعار الفائدة مجدداً

طوكيو - رويترز 
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تراجع الدولار الأميركي مرة أخرى، اليوم الثلاثاء، من أعلى مستوى له في أسبوع، مقابل سلة من أقرانه الرئيسيين، مع ترقب المتعاملين للرسالة التي سيبعث بها مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في اجتماع السياسة النقدية غدا الأربعاء.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة، منها اليورو والجنيه الإسترليني والين، بواقع 0.12% إلى 111.41، مما أفقده 0.79% من المكاسب التي حققها أمس الاثنين.

ويتأرجح المؤشر حول مستوى 112 منذ تراجعه من أعلى مستوى له في عقدين عند 114.78 في نهاية سبتمبر.

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ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس غدا الأربعاء، وهي رابع زيادة من نوعها على التوالي.

وصعد الدولار الأسترالي 0.55% إلى 0.6432 دولار، فيما ارتفع اليورو 0.21% إلى 0.99005 دولار.

واستمر الضغط على البنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع أسعار الفائدة بعد أن أظهرت بيانات صدرت، أمس الاثنين، أن التضخم في منطقة اليورو جاء أعلى من المتوقع عند 10.7%، وهو رقم قياسي جديد.

وقفز الجنيه الإسترليني 0.32% إلى 1.1503 دولار، بينما تراجع الدولار 0.26% أمام الين الياباني إلى 148.35.

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