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توقيع الاتفاقية بين الخير كابيتال وسعودي لايم
توقيع الاتفاقية بين الخير كابيتال وسعودي لايم
سوق السعودية

"الخير كابيتال" مستشاراً مالياً لطرح "سعودي لايم" في سوق "نمو"

الطرح المحتمل سيكون خاضعاً للحصول على الموافقات التنظيمية من هيئة السوق المالية وتداول

دبي - العربية.نت
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قامت الشركة السعودية للصناعات الجيرية "سعودي لايم"، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية مقرها الرياض، مؤخراً بتعيين الخير كابيتال السعودية كمستشار مالي في ما يتعلق بتسجيل وطرح أسهم الشركة لغرض الاكتتاب العام في السوق الموازية (نمو).

وأوضحت الشركة أن الطرح العام المحتمل سيكون خاضعاً للحصول على الموافقات التنظيمية من هيئة السوق المالية السعودية، وشركة السوق المالية السعودية "تداول".

يذكر أن الشركة السعودية للصناعات الجيرية "سعودي لايم" تأسست بتاريخ 10/04/1397ه (الموافق 30/03/1977م)، ويبلغ رأس مال الشركة الحالي (200,000,000) ريال سعودي. وتتمثل أنشطتها في صناعة العناصر الكيميائية (الطوب الرملي، الجير الحيّ، الجير المطفأ ومنتجات مشتقات الجير الأخرى).

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قال ريان الخويطر نائب الرئيس التنفيذي لـ "الخير كابيتال": "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع شركة سعودي لايم .الخير كابيتال حريصة على اختيار الشركات المميزة في مجالها والتي يٌتوقع منها أن تكون إضافة إلى السوق الموازية (نمو) وتعطي المستثمرين فرصة لتنويع استثماراتهم".

يشار إلى أن الخير كابيتال متخصصة في تقديم عدد من الخدمات الاستثمارية من بينها إدارة الأصول، وخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة المالية والحفظ.

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