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بورصة Euronext للأسهم الأوروبية (رويترز)
بورصة Euronext للأسهم الأوروبية (رويترز)
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية تصعد قبيل قرار المركزي الأميركي بشأن الفائدة

الاهتمام لا يزال منصباً على احتمالية تخفيف المركزي الأميركي لوتيرة تشديد السياسة النقدية

دبي - العربية.نت
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بدأت الأسهم الأوروبية التداولات اليوم الأربعاء، على ارتفاع، بدفع من صعود سهم شركة نوفو نورديسك الدنماركية للأدوية، بينما تزايدت الآمال في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يلمح إلى إبطاء وتيرة تشديد السياسة النقدية في اجتماعه في وقت لاحق اليوم.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بحلول الساعة 0812 بتوقيت غرينتش، مع تحقيق سهم نوفو نورديسك قفزة بنسبة 4.5% بعد رفع الشركة لتوقعاتها لأرباح العام بأكمله استناداً لمبيعات قوية لدواء السكري أوزمبك وإعلانها تحقيق أرباح أفضل من المتوقع، بحسب "رويترز".

وصعدت أسهم قطاع الرعاية الصحية 0.9%، كما ارتفع قطاع البنوك 0.4% قبل ما يُتوقع أن يكون رابع رفع على التوالي من المركزي الأميركي لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

لكن الاهتمام لا يزال منصباً على ما إذا كان المركزي الأميركي سيخفف من تشديد السياسة النقدية.

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