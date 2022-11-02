الذهب يستفيد من تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار، بينما يترقب المستثمرون الحذرون بياناً أساسياً بخصوص السياسة النقدية سيصدره البنك المركزي الأميركي قد يقدم مؤشرات عن وتيرة رفع أسعار الفائدة.

زاد الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1650.67 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0555 بتوقيت غرينتش، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1655 دولاراً للأوقية، وفق "رويترز".

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وتراجع مؤشر الدولار 0.2%، مما عزز جاذبية الذهب المقوم بالعملة الخضراء للمشترين الحائزين لعملات أخرى.

من المقرر أن يصدر المركزي الأميركي بيان السياسة النقدية في الساعة 1800 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء، يليه مؤتمر صحافي لرئيس البنك جيروم باول.

ومن المتوقع أن يقرر الفيدرالي زيادة رابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس لأسعار الفائدة، لكن المستثمرين سيبحثون في البيان عن مؤشرات بشأن احتمال إبطاء وتيرة تشديد السياسة النقدية.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.1% إلى 19.67 دولار للأوقية، بعد أن ارتفعت لذروة ثلاثة أسابيع أمس الثلاثاء. وصعد البلاتين 0.9% إلى 951.63 دولار، وزاد البلاديوم 1.2% إلى 1901.70 دولار.