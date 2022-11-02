هيئة السوق السعودية تقر طرح 3 شركات في السوق الموازية

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب 3 شركات هي أنوش التجارية وبناء للصناعات الحديدية وكيفك للتجارة، لتسجيل أسهمها وطرحها في السوق الموازية "نمو".

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأربعاء، عن موافقتها على طلب شركة أنوش التجارية تسجيل أسهمها وطرح 800 ألف سهم تمثل 20% من أسهمها في السوق الموازية.

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وفي بيان منفصل، قالت هيئة السوق المالية، إنها وافقت على طلب شركة بناء للصناعات الحديدية تسجيل أسهمها وطرح 600 ألف سهم تمثل 12% من أسهمها في السوق الموازية.

ووافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة على كيفك للتجارة تسجيل أسهمها وطرح 1.5 مليون سهم تمثل 20% من أسهمها في السوق الموازية.

وقالت الهيئة في بيان، إن هذه الطروحات تقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.