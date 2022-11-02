وول ستريت تتراجع للجلسة الثالثة مع ترقب قرار الفيدرالي الأميركي

بدأت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت التعاملات على انخفاض اليوم الأربعاء للجلسة الثالثة على التوالي، قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأميركي" بشأن أسعار الفائدة.

وفاقمت قفزة في جداول رواتب القطاع الخاص المخاوف من ألا يخفف البنك المركزي سياسته المتشددة بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

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وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 76.92 نقطة أو 0.24% إلى 32576.28 نقطة، وفق رويترز.

وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 3.20 نقطة أو 0.08% إلى 3852.90 نقطة، فيما هبط المؤشر ناسداك المجمع 5.84 نقطة أو 0.05% إلى 10885.01 نقطة.