أسعار الذهب تنخفض بعد تبدد الآمال في توقف رفع الفائدة الأميركية

تحولت أسعار الذهب إلى الانخفاض بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، أمس الأربعاء بأنه من السابق لأوانه مناقشة وقف رفع أسعار الفائدة، بعد أن قفزت أسعار المعدن النفيس بأكثر من 1% عندما أشار البنك إلى إمكانية تقليص الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1640.05 دولار للأونصة، بينما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.02% عند التسوية إلى 1650 دولارا قبل قرار الاحتياطي الاتحادي، وفقا لـ"رويترز".

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وكانت الأسعار، قفزت أكثر من 1% بعد أن رفع البنك الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، كما كان متوقعا على نطاق واسع، لكنه أشار إلى أن الزيادات المستقبلية في تكاليف الاقتراض يمكن أن تكون أقل للأخذ في الاعتبار أثر "التشديد التراكمي للسياسة النقدية" من جانبه حتى الآن.

وفي وقت لاحق، حذر باول من أي تكهنات بأن البنك المركزي سيتوقف قريبا عن رفع الفائدة.

ويتأثر الذهب بشدة بأسعار الفائدة، حيث تؤدي زيادتها إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا ثابتا.

وانتعش مؤشر الدولار وعائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بعد تعليقات باول.

وسيبلغ متوسط سعر الذهب 1712.5 دولار للأونصة العام المقبل، وفق استطلاع لـ"رويترز"، مرتفعا عن المستويات الحالية.

وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.6% إلى 19.3 دولارا للأونصة، بعد صعودها إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الثلاثاء.

وتراجع البلاتين بنسبة 0.7% إلى 936.28 دولار، كما نزل البلاديوم 1.3% إلى 1856.5 دولار.