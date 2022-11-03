اكتتاب "كابلات الرياض".. تحديد النطاق السعري بين 39 - 43 ريالاً للسهم

أعلنت شركة الرياض المالية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي، لشركة مجموعة كابلات الرياض عن تحديد النطاق السعري للطرح بين 39 - 43 ريالاً للسهم الواحد.

وقالت الرياض المالية، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات في اكتتاب مجموعة كابلات الرياض، تبدأ في يوم الأحد الموافق 6 نوفمبر 2022 وتنتهي في يوم الخميس الموافق 10 نوفمبر 2022.

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تتمثل عملية الاكتتاب في مجموعة كابلات الرياض بطرح 33 مليون سهم عادي من أسهم الشركة ما يمثل 22% من رأس المال المصدَر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل المساهمين الحاليين للشركة.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 100 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى نحو 5 ملايين سهم.

تقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

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وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 33 مليون سهم طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 29.7 مليون سهم طرح كحد أدنى بما يمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.