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الأسهم الأوروبية

انخفاض حاد للأسهم الأوروبية على وقع تلميح الفيدرالي بمواصلة رفع الفائدة

باول: "المستوى النهائي" لسعر الفائدة الرئيسي من المرجح أن يكون أعلى مما كان متوقعاً

دبي - العربية.نت
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بدأت الأسهم الأوروبية التداولات اليوم الخميس، على انخفاض حاد بعد أن بدد مجلس الاحتياطي الفيدرالي أي آمال في تخفيف سياسات التشديد النقدي التي تستهدف كبح التضخم، بل ولمح إلى زيادات أقل في أسعار الفائدة لفترة أطول.

هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9% بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش، مع تراجع أسهم التكنولوجيا الأوروبية الحساسة لأسعار الفائدة 1.5%، بحسب "رويترز".

وتراجعت معظم مؤشرات القطاعات الأوروبية الرئيسية، غبر أن مؤشر قطاع البنوك ارتفع 0.1% تقريباً.

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ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي أمس الأربعاء، وأعلن رئيسه جيروم باول أن الزيادات المستقبلية قد تكون أصغر، وقال إن "المستوى النهائي" لسعر الفائدة الرئيسي من المرجح أن يكون أعلى مما كان متوقعاً قبل ذلك.

تراجعت أسهم شركات السفر والترفيه في أوروبا 2.1%، وقاد سهم فلوتر إنترتينمنت الخسائر بعد أن أمرت هيئة الرقابة على الجرائم المالية في أستراليا بإجراء تدقيق لشركة سبورتسبت، أكبر شركة في البلاد للمراهنات عبر الإنترنت والتي تديرها فلوتر.

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