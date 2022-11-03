بدعم مشتريات أجنبية.. 17.3 مليار جنيه مكاسب بورصة مصر في أسبوع

على الرغم من تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الجاري، فإن المشتريات الأجنبية قلصت من حدة تأثر السوق بمبيعات المتعاملين العرب، وتمكنت الأسهم المدرجة من تحقيق مكاسب أسبوعية تجاوزت 17 مليار جنيه.

وفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، فقد ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 2.3%، لتربح الأسهم المدرجة نحو 17.3 مليار جنيه بعدما ارتفع رأس المال السوقي من مستوى 745.8 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 763.1 مليار جنيه في إغلاق تداولات الأسبوع الحالي.

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على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" خلال جلسات الأسبوع، بنسبة 1.72%، ليغلق على 11262 نقطة. في المقابل، تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.27% لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 2213 نقطة.

كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق على 3226 نقطة. في المقابل، صعد المؤشر متساوي الأوزان "إيجي إكس 50" بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 2043 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال تعاملات الأسبوع الجاري نحو 9.1 مليار جنيه، بكمية تداول بلغت 2.65 مليار ورقة منفذة على 254 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.98 مليار ورقة منفذة على 257 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 74.36% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة خلال تداولات الأسبوع، بقيمة بلغت نحو 6.67 مليار جنيه، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 25.64% خلال تداولات الأسبوع.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 81% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 10.5%، والمستثمرين العرب على 8.5%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 48.3 مليون جنيه خلال جلسات الأسبوع، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 3.1 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.