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شركة العرض المتقن
شركة العرض المتقن
سوق السعودية

تغطية اكتتاب الأفراد في "العرض المتقن" 3.75 مرة وتخصيص 6 أسهم بحد أدنى

نسبة تغطية الأسهم المطروحة لشريحة الأفراد وصلت إلى 3.75 مرة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد تغطية الطرح ومدير للاكتتاب، اكتمال عملية التخصيص النهائي للأسهم المطروحة للاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة العرض المتقن للخدمات التجارية "توبي".

وشهدت عملية الطرح اكتتاب 70.647 من المستثمرين الأفراد السعوديين والمقيمين الأجانب في المملكة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 311.9 مليون ريال بسعر الطرح العام البالغ 185 ريالا للسهم الواحد ("سعر الطرح النهائي")، لتكون نسبة تغطية الأسهم المطروحة لشريحة المكتتبين الأفراد قد وصلت إلى 3.75 مرة.

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وخصصت الشركة ما لا يقل عن 6 أسهم لكل مكتتب من فئة المكتتبين الأفراد؛ وتم تخصيص المتبقي من الأسهم المطروحة للاكتتاب على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب عليها مع عامل تخصيص بنسبة 2.0690%.

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كان اكتتاب الأفراد فد انطلق 1 نوفمبر 2022، في 450 ألف سهم عادي من طرح شركة العرض المتقن للخدمات التجارية تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

وجرت تغطية اكتتاب المؤسسات في طرح شركة العرض المتقن للخدمات التجارية نحو 61.4 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

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