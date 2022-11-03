تغطية اكتتاب الأفراد في طرح "مرافق" 632%

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة الرياض المالية، اليوم الخميس، في بيان، بصفتهما مستشارين ماليين ومديري سجل الاكتتاب ومتعهدي التغطية، بالإضافة إلى شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها مدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع "مرافق"، عن إتمام عملية الطرح لشريحة الأفراد وتخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب.

وبحسب البيان، فإنه سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، بنسبة تخصيص بلغت 4,91% على أساس تناسبي.

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وتم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدايةً من الطلبات الأعلى بواقع سهم واحد لكل طلب حتى نفادها.

يذكر أن "مرافق" طرحت نحو 73.09 مليون سهم تمثل 29.24% من رأسمال الشركة، خصص 70% منها لشريحة المؤسسات المشاركة، و30% لشريحة الأفراد.

وبلغ عدد المشاركين الأفراد 1,591,012 مكتتبا، بنسبة تغطية بلغت 632%، وبلغت القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد نحو 6.37 مليار ريال.

وكانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد قد بدأت يوم 26 أكتوبر 2022 وانتهت في يوم 30 أكتوبر 2022.

واكتتبت شريحة الأفراد في كامل الأسهم المخصصة لهذه الفئة والبالغة نحو 21.93 مليون سهم بنسبة 30% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 46 ريال للسهم الواحد، وذلك عبر الجهات المستلمة.