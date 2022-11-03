وول ستريت
هبوط في مؤشرات وول ستريت وسط مخاوف رفع الفائدة
دورة التشديد لم تنته بعد
وضع القراءة
100% حجم الخط
استهلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تداولات اليوم الخميس، على تراجع، إذ ارتفعت العائدات وسط مخاوف من أن دورة رفع سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي لم تنته بعد، رغم تلميحات بأن الزيادات القادمة ستكون بحجم أقل.
هبط مؤشر داو جونز الصناعي 162.71 نقطة تعادل 0.51% عند افتتاح التداولات إلى 31985.05 نقطة.
مادة اعلانية
وانخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 26.44 نقطة أو 0.70% إلى 3733.25 نقطة.
أما مؤشر ناسداك المجمع فنزل 125.35 نقطة أو 1.19% إلى 10399.45 نقطة عند بدء التداولات، بحسب "رويترز".
اقرأ أيضاً
-
انخفاض حاد للأسهم الأوروبية على وقع تلميح الفيدرالي بمواصلة رفع الفائدةباول: "المستوى النهائي" لسعر الفائدة الرئيسي من المرجح أن يكون أعلى مما كان متوقعاً أسواق المال
-
"نومورا": قرار "الفيدرالي" الأميركي قد يعصف بانتعاش أسهم وول ستريتمؤشر S&P 500 فشل حتى الآن في الهروب من سوق هابطة فنيا دخلها في يونيو أسواق المال
-
أسبوع قاسٍ على أسهم التكنولوجيا الأميركية.. وأبل الناجي الوحيدمتأثرة بالنتائج المالية الفصلية المخيبة لآمال المستثمرين قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية