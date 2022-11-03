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بورصة نيويورك (رويترز)
بورصة نيويورك (رويترز)
وول ستريت

هبوط في مؤشرات وول ستريت وسط مخاوف رفع الفائدة

دورة التشديد لم تنته بعد

دبي - العربية.نت
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استهلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تداولات اليوم الخميس، على تراجع، إذ ارتفعت العائدات وسط مخاوف من أن دورة رفع سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي لم تنته بعد، رغم تلميحات بأن الزيادات القادمة ستكون بحجم أقل.

هبط مؤشر داو جونز الصناعي 162.71 نقطة تعادل 0.51% عند افتتاح التداولات إلى 31985.05 نقطة.

وانخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 26.44 نقطة أو 0.70% إلى 3733.25 نقطة.

أما مؤشر ناسداك المجمع فنزل 125.35 نقطة أو 1.19% إلى 10399.45 نقطة عند بدء التداولات، بحسب "رويترز".

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