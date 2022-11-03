وول ستريت تغلق على انخفاض حاد بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأميركي

أغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض حاد يوم الأربعاء، حيث بددت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، التفاؤل الأولي بشأن بيان سياسة المجلس الذي رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، لكنه أشار إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يكون بوتيرة أقل في المستقبل.

وفي جلسة تداول متقلبة، تحركت الأسهم في البداية صعودا في أعقاب زيادة أسعار الفائدة، وهي الرابعة على التوالي من جانب البنك المركزي الأميركي بهذا الحجم مع محاولته خفض التضخم المرتفع.

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وكان المستثمرون يتوقعون على نطاق واسع رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، بينما يأملون أن يشير مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى استعداده للبدء في تقليص رفع أسعار الفائدة في اجتماعه في ديسمبر.

غير أن تعليقات باول بأن "من السابق لأوانه جدا" التفكير في وقف رفع أسعار الفائدة، دفع الأسهم إلى الانخفاض بشكل حاد.

ووفقا لبيانات أولية، تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 96.93 نقطة بما يعادل 2.53% ليغلق عند 3758.68 نقطة.

وخسر المؤشر ناسداك المجمع 367.48 نقطة أو 3.37% ليهبط إلى 10523.37 نقطة، فيما تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 513.22 نقطة أو 1.57% إلى 32139.98 نقطة.