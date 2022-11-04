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الذهب والدولار
الذهب والدولار.
سعر الذهب

الذهب يستعيد بريقه مع تراجع الدولار.. ارتفع 1.1% إلى 1647.19 دولار للأونصة

مؤشر العملة الأميركية انخفض 0.4% ما زاد من جاذبية المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1%، اليوم الجمعة، إذ ساعد التراجع الطفيف للدولار في تخفيف بعض الضغوط الناتجة عن سياسة التشديد النقدي التي يتبعها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 1.1% إلى 1647.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:18 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2% إلى 1649.9 دولار للأونصة، وفقا لـ"رويترز".

وانخفض مؤشر الدولار 0.4%، مما زاد من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

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وقال كبير الاقتصاديين في "إيه.سي.سي" للأوراق المالية، كليفورد بينيت، إن "أسعار الذهب تظهر بوادر على الاستقرار.. ومع ذلك فإننا بالتأكيد لم نخرج من مرحلة الخطر بعد".

ورفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء، وتعهد رئيسه جيروم باول "بمواصلة" المعركة لكبح التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.4% إلى 19.74 للأونصة، فيما زاد البلاتين 0.8% إلى 926.1 دولار، وصعد البلاديوم 1.4% إلى 1825.87 دولار.

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