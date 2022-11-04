سوقا الإمارات تقتفيان أثر أسعار النفط.. مستوى قياسي جديد لمؤشر أبوظبي

اختتمت مؤشرات الأسهم في الإمارات تداولات اليوم الجمعة على ارتفاع، مقتفية أثر أسعار النفط التي تسجل صعوداً في ظل مخاوف الإمدادات التي يفاقها الحظر الأوروبي المرتقب على النفط الروسي، إلى جانب تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

قفزت أسعار النفط الخام، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية، 2.84 دولار، أي 3% إلى 97.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 1112 بتوقيت غرينتش، وسط آمال في أن تخفف الصين قيودها الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، الأمر الذي سيدعم الاقتصاد المحلي ويعزز الطلب على الطاقة.

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في أبوظبي، ارتفع المؤشر الرئيسي 1.1%، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق عند 10455 نقطة، بحسب "رويترز".

ويأتي صعود مؤشر أبوظبي بدعم من ارتفاع بواقع 0.8% في سهم الشركة العالمية القابضة، إلى جانب ارتفاع سهم شركة حديد الإمارات أركان المصنعة للصلب 5.5%.

وبصعوده اليوم، يكون سهم حديد الإمارات أركان قد أنهى الأسبوع على مكاسب تتجاوز 29%، بعدما أعلنت الشركة يوم الثلاثاء أن صافي أرباحها للربع الثالث بلغ 103.3 مليون درهم (28.12 مليون دولار)، مقابل خسائر بلغت 79 مليون درهم قبل عام.

كما ارتفع سهم أبوظبي لبناء السفن 2.5%، بعد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بي.تي بال إندونيسا لبناء مجموعة من الزوارق الاعتراضية وسفن الإنزال والقوارب القابلة للنفخ بهيكل صلب.

وفي دبي، صعد المؤشر الرئيسي 0.6%، بدعم من مكاسب قطاعي البنوك والعقارات.

وجاءت مكاسب سوق دبي مدعومة بزيادة بـ 1% في سهم بنك دبي الإسلامي و 2.1% في سهم إعمار العقارية.

كما زاد سهم الخليج للملاحة 2.9%، بعد أن تحولت إلى الربحية بنتائج فصلية عند 4.2 مليون درهم مقابل خسائر 14.6 مليون درهم قبل عام.