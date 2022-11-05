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كل ازنصة من الذهب سعرها 1315 دولار تقريبا
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أسعار الذهب تحلق عاليا وسط آمال في إبطاء زيادات سعر الفائدة

الذهب سجل أعلى ارتفاع أسبوعي منذ يوليو

دبي - العربية.نت
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قفزت أسعار الذهب أكثر من 3% في تعاملات جلسة الجمعة مع تراجع الدولار على خلفية بيانات أظهرت ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول، وأثارت التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيكون أقل تشددا في رفع أسعار الفائدة مستقبلا.

ووظّف أرباب العمل في الولايات المتحدة عمالا أكثر مما كان متوقعا في أكتوبر/ تشرين الأول، لكن ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7% يشير إلى تراجع طفيف في ظروف سوق العمل.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية بنحو 3% إلى 1677.67دولار للأونصة، وارتفع المعدن النفيس 2% خلال أسبوع، وهو أعلى ارتفاع أسبوعي بالنسبة المئوية منذ نهاية يوليو/ تموز.

أسعار الذهب تنخفض بعد تبدد الآمال في توقف رفع الفائدة الأميركية         أسواق المال سعر الذهب أسعار الذهب تنخفض بعد تبدد الآمال في توقف رفع الفائدة الأميركية        

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.8% إلى 1676.6 دولار للأونصة.

وبعد صدور بيانات الوظائف، انخفض مؤشر الدولار 1.89% بنهاية جلسة الجمعة، مما جعل الذهب المقوم بالدولار الأميركي أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

ورفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة يوم الأربعاء بمقدار 75 نقطة أساس، لكنه أشار إلى أنه سيقلل قريبا حجم الزيادات المقبلة في أسعار الفائدة لمنح الاقتصاد الوقت اللازم لاستيعاب أسرع وتيرة في تشديد السياسة النقدية منذ 40 عاما.

ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر بالسلب على جاذبية الأصول التي لا تدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 7.6% إلى 20.915 للأونصة،فيما حققت مكاسب أسبوعية 8.5%. وزاد البلاتين 4.3% إلى 957.97 دولار، وصعد البلاديوم 3.8% إلى 1869.62 دولار.

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