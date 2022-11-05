الأسهم الأميركية تهبط في أسبوع بسبب قرار الفائدة.. وناسداك ينخفض 5.7%

أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع في جلسة يوم الجمعة بعد تعاملات متقلبة، لتنهي سلسلة خسائر استمرت أربع جلسات، حيث عمل المستثمرون على تقييم تقرير الوظائف المتباين وتعليقات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 والمؤشر ناسداك المجمع بنسبة 2% لكل منهما، بينما زاد المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.9% في أعقاب تقرير سوق العمل، قبل أن تتخلى المؤشرات عن المكاسب وتنخفض لفترة وجيزة.

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وأظهر التقرير ارتفاعا طفيفا في معدل البطالة في أكتوبر/تشرين الأول، مما يشير إلى أن بعض علامات التباطؤ ربما بدأت في الظهور أخيرا في سوق العمل، فيما يعطي مجلس الاحتياطي الفيدرالي فرصة لتقليص الزيادة في أسعار الفائدة بدءا من ديسمبر/ كانون الأول، وفق رويترز.

وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 50.66 نقطة أو 1.36% ليغلق عند 3770.55 نقطة، بينما صعد المؤشر ناسداك المجمع 132.31 نقطة أو 1.28% إلى 10475.25 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 401.97 نقطة أو 1.26% إلى 32403.22 نقطة.

وعلى مدار الأسبوع، انخفض داو جونز بنسبة 1.39% ليقطع سلسلة مكاسب استمرت 4 أسابيع، وانخفض ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3.34% وناسداك بنسبة 5.7%.