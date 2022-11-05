إمباور الإماراتية ترفع حجم طرحها العام الأولي إلى 20%

قررت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) رفع حجم طرحها العام الأولي على خلفية طلب قوي من المستثمرين وتجاوز الاكتتاب الحجم المطروح في كافة الشرائح.

وسيكون حجم الطرح الجديد ملياري سهم عادي، مما يشير إلى حجم طرح جديد يبلغ 20% من رأس المال وارتفاعا من 15%.

مادة اعلانية

وسيجري رفع شريحة المستثمرين المؤهلين من 1.4 مليار إلى 1.9 مليار سهم عادي، وفق رويترز.

وستظل شريحة المستثمرين الأفراد دون تغيير، كما ستظل فترة الاكتتاب للشريحة المطروحة في الإمارات وكذلك شريحة المستثمرين المؤهلين دون تغيير، وستغلق في 7 و8 نوفمبر/ تشرين الثاني على الترتيب.

وتشهد منطقة الخليج طفرة في عمليات الطرح العام الأولي مع تشجيع حكومات السعودية وأبوظبي ودبي لبرامج الإدراج التي تقودها الدولة، للاستفادة من ارتفاع أسعار النفط والندرة النسبية لهذه العروض في الأسواق الأخرى.

وقد تجمع ما يصل إلى 2.66 مليار درهم (724.28 مليون دولار) في الاكتتاب استنادا إلى نطاق سعري استرشادي أُعلن يوم الاثنين، وسيُحدد السعر النهائي في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني.

وإمباور رابع كيان مرتبط بالدولة يسعى لإدراج أسهمه في دبي هذا العام في برنامج يهدف إلى تعزيز اهتمام المستثمرين بالبورصة المحلية.