سوق الأسهم السعودية ترتفع بدعم مكاسب النفط.. وبورصة مصر تتراجع

اختتمت سوق الأسهم السعودية تداولات اليوم الأحد على ارتفاع مقتفية أثر أسعار النفط التي سجلت ارتفاعا حادا يوم الجمعة، بينما تراجعت السوق المصرية بعد سلسلة من المكاسب.

وارتفعت أسعار النفط الخام، وهي محرك رئيسي للأسواق المالية في الخليج، بأكثر من 5% يوم الجمعة وسط حالة من الغموض بشأن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة في المستقبل، فضلا عن ترقب حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي واحتمال تخفيف الصين لبعض القيود المرتبطة بمكافحة كوفيد.

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وصعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.7%، بدعم من زيادة 1.6% في سهم شركة النفط العملاقة أرامكو و0.5% في سهم مصرف الراجحي، وفق رويترز.

وصرح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي يوم الجمعة بأن المملكة تدرس إطلاق مؤشر جديد للمعادن والتعدين في البورصة، في وقت تسعى فيه لتوسيع موارد الاقتصاد بعيدا عن الهيدروكربونات.

وزاد سهم شركة التعدين العربية السعودية 1.5%.

وفي قطر، أغلق المؤشر الرئيسي على ارتفاع 0.8%، بدعم من ارتفاع سهم بنك قطر الوطني أكبر بنوك الخليج 1.9%.

وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بي.دي سويس إن ارتفاع السوق القطرية يأتي مدعوما باستمرار تعافي أسعار الغاز الطبيعي.

وأضاف "الطلب على السلعة يمكن أن يرتفع إذا انخفضت درجات الحرارة مع اقتراب فصل الشتاء، الأمر الذي يدعم في الوقف نفسه سوق الأسهم".

ورفعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز يوم الجمعة التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لقطر إلى ِ‭AA‬ من AA-، وأرجعت هذا إلى تحسن الوضع المالي للحكومة.

وقطر، التي تستضيف كأس العالم لكرة القدم هذا الشهر، هي أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم، وحققت مكاسب ضخمة من ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا.

وخارج منطقة الخليج، هبط المؤشر الرئيسي في مصر 0.7% متأثرا بانخفاض 0.3% في سهم البنك التجاري الدولي رغم ارتفاع أرباحه الفصلية.

البحرين.. تراجع المؤشر الرئيسي 0.1% إلى 1861 نقطة.

سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر الرئيسي 0.4% إلى 4418 نقطة.

الكويت.. زاد المؤشر الرئيسي زاد 0.95%% إلى 8320 نقطة.