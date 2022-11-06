عمومية "لدن للاستثمار" توافق على توزيع أرباح نقدية 3% عن النصف الأول 2022
أعلنت شركة لدن للاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، حيث تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بمبلغ 15 مليون ريال تمثل ما نسبته 3% من رأس مال الشركة على المساهمين عن النصف الأول من عام 2022م.
وستكون حصة السهم 30 هللة / سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (يوم الاستحقاق).
وسيكون تاريخ توزيع الأرباح هو 15 نوفمبر 2022م.
وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م ، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
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