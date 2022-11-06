عمومية "لدن للاستثمار" توافق على توزيع أرباح نقدية 3% عن النصف الأول 2022

أعلنت شركة لدن للاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، حيث تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بمبلغ 15 مليون ريال تمثل ما نسبته 3% من رأس مال الشركة على المساهمين عن النصف الأول من عام 2022م.

وستكون حصة السهم 30 هللة / سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (يوم الاستحقاق).

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وسيكون تاريخ توزيع الأرباح هو 15 نوفمبر 2022م.

وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م ، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.