مجلس إدارة "السعودي الألماني الصحية" يوصي بزيادة رأس المال 240 مليون ريال

أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "السعودي الألماني الصحية" عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 240 مليون ريال، لتمكين الشركة من تنفيذ خططها الاستراتيجية والتشغيلية ودعم أنشطتها المستقبلية.

وقالت شركة "السعودي الألماني الصحية" إن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

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وذكرت أنه ستقوم لاحقا بتعيين مستشار مالي وتقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية السعودية.

كما ستقوم "السعودي الألماني الصحية" بالإعلان لاحقاً عند تعيين مستشار مالي للطرح وكذلك عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال للهيئة وعند وجود أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص.