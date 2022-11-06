هيئة السوق السعودية تقر ممارسة "التحليلات المالية" نشاط التصنيف الائتماني

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن استيفاء شركة "التحليلات المالية" متطلبات بدء ممارسة العمل لنشاطات التصنيف الائتماني المرخص لها بممارستها بموجب قرار مجلس الهيئة الصادر بتاريخ 29 أغسطس 2022.

وفي عام 2015 بدأ العمل باللائحة المنظمة لنشاط وكالات التصنيف الائتماني في السوق السعودية.

مادة اعلانية

وتستقبل الهيئة طلبات الترخيص لممارسة نشاطات التصنيف في المملكة، ويجب على مقدم طلب الترخيص أو وكالات التصنيف الائتماني تعبئة نموذج "طلب التسجيل" للوظائف واجبة التسجيل الواردة في المادة (36) من لائحة وكالات التصنيف الائتماني، مع ضرورة تزويد إدارة التراخيص بجميع المستندات المطلوبة للنظر في الطلب، كما يجب عليه التأكد من قدرات الشخص المطلوب تسجيله ومدى ملائمته للقيام بمهام الوظيفة المراد تسجيلها.