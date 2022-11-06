اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
هيئة السوق المالية في السعودية تحيل مالكي حسابين على تويتر إلى النيابة العامة
هيئة السوق المالية السعودية
سوق السعودية

هيئة السوق السعودية تقر ممارسة "التحليلات المالية" نشاط التصنيف الائتماني

بعد استيفاء الشركة متطلبات بدء ممارسة العمل

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن استيفاء شركة "التحليلات المالية" متطلبات بدء ممارسة العمل لنشاطات التصنيف الائتماني المرخص لها بممارستها بموجب قرار مجلس الهيئة الصادر بتاريخ 29 أغسطس 2022.

وفي عام 2015 بدأ العمل باللائحة المنظمة لنشاط وكالات التصنيف الائتماني في السوق السعودية.

وتستقبل الهيئة طلبات الترخيص لممارسة نشاطات التصنيف في المملكة، ويجب على مقدم طلب الترخيص أو وكالات التصنيف الائتماني تعبئة نموذج "طلب التسجيل" للوظائف واجبة التسجيل الواردة في المادة (36) من لائحة وكالات التصنيف الائتماني، مع ضرورة تزويد إدارة التراخيص بجميع المستندات المطلوبة للنظر في الطلب، كما يجب عليه التأكد من قدرات الشخص المطلوب تسجيله ومدى ملائمته للقيام بمهام الوظيفة المراد تسجيلها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الرئيس التنفيذي السابق لتويتر: ماسك يثير بتصرفاته قلق الجميع الرئيس التنفيذي السابق لتويتر: ماسك يثير بتصرفاته قلق الجميع
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط