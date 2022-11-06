اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركة دار الاركان
شركة دار الاركان
سوق السعودية

"دار الأركان" تدرس إدراج شركتها العقارية بالإمارات في إحدى أسواق المال الدولية

شركة التطوير العقاري الدولية التابعة لـ "دار الأركان" والتي تتخذ من دبي مقراً لها

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

يدرس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري "دار الأركان" حالياً عدة خيارات استراتيجية وأخرى متعلقة بالسوق المالية، فيما يخص شركة التطوير العقاري الدولية التابعة لـ "دار الأركان" والتي تتخذ من دبي مقراً لها.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن تلك الخيارات تشمل إدراج أسهمها في إحدى الأسواق المالية الدولية.

وأضافت أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات تتعلق بهذا الموضوع فور حدوثها.

"التأمينات" السعودية للعربية: نناقش مد الحماية التأمينية لتشمل مواطني دول الخليج قصص اقتصادية خاص "التأمينات" السعودية للعربية: نناقش مد الحماية التأمينية لتشمل مواطني دول الخليج

كان صافي أرباح شركة دار الأركان للتطوير العقاري ارتفع بنسبة 312.6% في الربع الثاني من 2022، ليصل إلى نحو 92.58 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 22.44 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وخلال النصف الأول من 2022، ارتفع صافي أرباح "دار الأركان" بنسبة 515.4% إلى نحو 313.6 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 50.96 مليون ريال في النصف الأول من 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قائمة من 250 سياسياً دعموا ادعاءات ترمب بوجود تزوير بانتخابات 2020 قائمة من 250 سياسياً دعموا ادعاءات ترمب بوجود تزوير بانتخابات 2020
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط