"دار الأركان" تدرس إدراج شركتها العقارية بالإمارات في إحدى أسواق المال الدولية

يدرس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري "دار الأركان" حالياً عدة خيارات استراتيجية وأخرى متعلقة بالسوق المالية، فيما يخص شركة التطوير العقاري الدولية التابعة لـ "دار الأركان" والتي تتخذ من دبي مقراً لها.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن تلك الخيارات تشمل إدراج أسهمها في إحدى الأسواق المالية الدولية.

مادة اعلانية

وأضافت أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات تتعلق بهذا الموضوع فور حدوثها.

كان صافي أرباح شركة دار الأركان للتطوير العقاري ارتفع بنسبة 312.6% في الربع الثاني من 2022، ليصل إلى نحو 92.58 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 22.44 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وخلال النصف الأول من 2022، ارتفع صافي أرباح "دار الأركان" بنسبة 515.4% إلى نحو 313.6 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 50.96 مليون ريال في النصف الأول من 2021.