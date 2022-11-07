اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
المركزي الأوكراني باع 12.4 مليار دولار من احتياطيات الذهب منذ بداية الحرب
المعدن النفيس ارتفع 3% يوم الجمعة.
سعر الذهب

أسعار الذهب تتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع

مع استعادة الدولار بعض مكاسبه

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، من أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، مع استعادة الدولار الأميركي بعض مكاسبه، مما جعل السبائك المسعرة بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وانخفض الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1672.99دولار للأونصة بحلول الساعة 04:49 بتوقيت غرينتش.

وارتفع المعدن النفيس 3% يوم الجمعة مع تراجع الدولار بنسبة 2% تقريبا بعد أن أنعشت بيانات الوظائف الأميركية الآمال في أن يكون مجلس الاحتياطي أقل تشددا في رفع أسعار الفائدة مستقبلا.

واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي عند 1676.30 دولار، وفقا لـ"رويترز".

الدولار يصعد مع تمسك الصين بسياستها الصارمة لاحتواء "كوفيد" أسواق المال الدولار الدولار يصعد مع تمسك الصين بسياستها الصارمة لاحتواء "كوفيد"

وقال المحلل في "سيتي إندكس"، مات سيمبسون، إنه من المعتاد رؤية الأسعار تتراجع مقابل حركة كبيرة من الجلسة السابقة، فالذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار على نحو طفيف.

واستعاد مؤشر الدولار بعض الخسائر ليرتفع بنسبة 0.2%.

وأشار أربعة من صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الجمعة، إلى أنهم ما زالوا يفكرون في رفع سعر الفائدة بشكل أقل في اجتماعهم المقبل بشأن السياسة النقدية.

ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر بالسلب على جاذبية الأصول التي لا تدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.3% إلى 20.56 للأونصة، بينما انخفض البلاتين 1% إلى 951.46 دولار، وتراجع البلاديوم 0.5% إلى 1871.00 دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قبائل صومالية تستعد لتحرير بعض مناطق جنوب غرب البلاد من سيطرة "الشباب" قبائل صومالية تستعد لتحرير بعض مناطق جنوب غرب البلاد من سيطرة "الشباب"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط