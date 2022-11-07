أسواق أوروبا تتراجع مع هبوط أسهم التعدين والسلع الفاخرة
بعد أن تلاشت الآمال في تخفيف الصين قيودها الصارمة المرتبطة بكوفيد-19
فتحت الأسواق الأوروبية على انخفاض، اليوم الاثنين، مع تراجع أسهم شركات التعدين والرفاهية بعد أن تلاشت الآمال في تخفيف الصين قيودها الصارمة المرتبطة بكوفيد-19 مطلع هذا الأسبوع.
وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% بحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش بعد سلسلة مكاسب امتدت لأربعة أسابيع متتالية.
وتراجعت أسهم شركات التعدين الأوروبية المنكشفة على الصين 0.6%، كما نزلت أسهم شركات السلع الفاخرة، ومن بينها إل.في.إم.إتش وكرينج وبيرنو ريكار وهيرميس إنترناشونال ما بين 0.7% و1.6%، وفق رويترز.
وكرر مسؤولو الصحة في الصين التزامهم بالقيود الصارمة المرتبطة بكوفيد-19 مطلع هذا الأسبوع، مما خيب آمال المستثمرين الذين كانوا يأملون في تخفيفها. وعلى صعيد منفصل، أظهرت بيانات أن الصادرات والواردات الصينية تقلصت في أكتوبر/تشرين الأول ولم تحقق التوقعات.
وعلى الجانب المشرق، ارتفع سهم سويديش ماتش 0.7% بعد أن أعلنت شركة فيليب موريس إنترناشونال لصناعة السجائر أنها ستمضي قدما في صفقة بقيمة 16 مليار دولار لشراء نظيرتها السويدية.
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