الدولار يتراجع أمام اليورو والإسترليني وسط إقبال على المخاطرة

تراجع الدولار اليوم الاثنين، أمام اليورو والجنيه الإسترليني، وسط تحسن الإقبال على الأصول عالية المخاطر وارتفاع في سوق الأسهم الأوروبية.

وأظهر مسح اليوم، أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تحسنت في نوفمبر، للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، مما يعكس الآمال في أن يؤدي تحول درجات الحرارة نحو الارتفاع في الآونة الأخيرة وتراجع أسعار الطاقة لتقليل الحاجة لترشيد الغاز في القارة هذا الشتاء.

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ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5%، مع إشارة المتعاملين إلى أن المستثمرين لا يزالوان يراهنون على أن الصين ستخفف قيود مكافحة كورونا، على الرغم من إعلان مسؤوليها أنهم لا يخططون لإعادة فتح وشيكة.

ومقابل سلة من العملات، تراجع مؤشر الدولار، الذي يعد ملاذا آمنا، 0.54% إلى 110.49. وكان قد خسر ما يقرب من 2% في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وغذت توقعات بأن تجري الصين تغييرات جوهرية في نهج مكافحة كوفيد-19 في الأشهر المقبلة، ارتفاع الأصول عالية المخاطر يوم الجمعة. لكن اليوم الاثنين، انخفض اليوان في الخارج 0.8% مقابل الدولار إلى 7.2347، بعد أن قالت الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع إنها ستستمر في نهجها الصارم الخاص بالتعامل مع حالات كوفيد-19 فور ظهورها.

وانخفض الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، الحساسان للمخاطر، بشدة في التعاملات الآسيوية، لكنهما تعافيا لدى فتح الأسواق الأوروبية.

وعوض الجنيه الإسترليني، الحساس أيضا للمخاطر، خسائره في التعاملات المبكرة ليرتفع 0.66% إلى 1.1446 دولار، فيما قفز اليورو إلى أعلى مستوى منذ 27 أكتوبر، وسجل ارتفاعا بـ 0.27% في أحدث التعاملات إلى 0.9986 دولار.